طفلة تحاول التخلص من حياتها بأقراص طبية مجهولة بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طفلة في الخامسة عشرة من عمرها تقيم بدائرة قسم أول سوهاج مصابة بحالة إعياء إثر تناولها أقراص طبية مجهولة حال تواجدها بمنزلهم لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى حجزها بقسم الباطنة تحت الملاحظة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول الطفلة "حبيبة . ا . ك . م" 15 طالبة تقيم بدائرة القسم مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول أقراص طبية غير معلومة .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال والدها "ا . ك . م" 49 سنة حلاق ووالدتها "غادة . م . ع . ا" 35 سنة ربة منزل بقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجد نجلتهما المذكوره بالمنزل تناولت أقراص غير معلومة لمرورها بحالة نفسية سيئ ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سيدة حاصلة على دبلوم تجارة في منتصف العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة المركز عقب قيامها بالنصب والاحتيال على 18 سيدة يقيمن بنطاق المحافظة والإستيلاء منهن على مبالغ مالية بلغت جملتها 2,5 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو ترد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة العسيرات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "نهلة . ا . م . ع" 33 سنة لا تعمل وعدد " 17 " آخرين يقيمن بدائرة المحافظة بتضررهم من "نسمة . ع . ا . ه" 35 سنة حاصلة علي دبلوم تجارة تقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهن والحصول منهن على مبالغ مالية بلغت جملتها " 2.500.000 " اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس مقابل حصولهن على أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون رد

عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهمه وبمواجهتها اقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .