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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تفاصيل ما دار بين كولر وإمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب 

كولر وإمام عاشور
كولر وإمام عاشور

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب الفريق.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"كولر عقد جلسه مع إمام عاشور وفي بدايتها سأله سؤال واحد، انت تستحق تنضم ل المنتخب المصري من وجهه نظرك ؟".

وتابع:" المفاجأة أن إمام قاله لا وقاله ان هو كان عنده مشكله شخصيه طلعته بره التركيز وهيعمل كل حاجه الفترة المقبلة ليكون أفضل".

وأختتم:" كولر أكد للاعب إنه يثق به ولكن لا يوجد لاعب ضامن مكانه في تشكيل الأهلي وعلى إمام التركيز الفترة المقبلة".

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