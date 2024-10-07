تفاصيل ما دار بين كولر وإمام عاشور بعد استبعاده من المنتخب
كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وإمام عاشور لاعب الفريق.
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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"كولر عقد جلسه مع إمام عاشور وفي بدايتها سأله سؤال واحد، انت تستحق تنضم ل المنتخب المصري من وجهه نظرك ؟".
وتابع:" المفاجأة أن إمام قاله لا وقاله ان هو كان عنده مشكله شخصيه طلعته بره التركيز وهيعمل كل حاجه الفترة المقبلة ليكون أفضل".
وأختتم:" كولر أكد للاعب إنه يثق به ولكن لا يوجد لاعب ضامن مكانه في تشكيل الأهلي وعلى إمام التركيز الفترة المقبلة".