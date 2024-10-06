الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كولر يُحاضر لاعبي الأهلي قبل بدء المران المسائي

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات العربية خلال الشهر الجاري. 

txt

منافس الأهلي .. العين الإماراتي يواصل التراجع ويخسر من الوحدة

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، الذي اشتمل على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي والتركيز على تحديات المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق

مواد متعلقة

محمد عبد المنعم على دكة البدلاء في مواجهة نيس امام باريس سان جيرمان

الجريدة الورقية