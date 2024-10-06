كولر يُحاضر لاعبي الأهلي قبل بدء المران المسائي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات العربية خلال الشهر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، الذي اشتمل على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي والتركيز على تحديات المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق