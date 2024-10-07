مصرع عامل في حادث إنقلاب تروسيكل بجرجا

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة لقي مصرعه إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ في حادث إنقلاب تروسيكل كان يقوده على جانب طريق فرعي بدائرة المركز وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جرجا من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "أيمن . ح . م . ف" 18 سنة عامل يقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث دراجة نارية "تروسيكل " .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال عمه "جميل . م . ف . ب" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيادة نجل شقيقه المذكور تروسيكل بطريق فرعي بذات الناحية إختل مقود التروسيكل بيده مما أدى لإنحرافه وإنقلابه على جانب الطريق ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سيدة حاصلة على دبلوم تجارة في منتصف العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة المركز عقب قيامها بالنصب والاحتيال على 18 سيدة يقيمن بنطاق المحافظة والإستيلاء منهن على مبالغ مالية بلغت جملتها 2,5 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو ترد المبالغ المالية التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة العسيرات من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "نهلة . ا . م . ع" 33 سنة لا تعمل وعدد " 17 " آخرين يقيمن بدائرة المحافظة بتضررهم من "نسمة . ع . ا . ه" 35 سنة حاصلة علي دبلوم تجارة تقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهن والحصول منهن على مبالغ مالية بلغت جملتها " 2.500.000 " اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجهيز العرائس مقابل حصولهن على أرباح شهرية تقدر بـ 15 % من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون رد

عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهمه وبمواجهتها اقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .