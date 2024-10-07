المنظمة المصرية الألمانية تهنئ المصريين قيادة وشعبا بذكرى انتصار أكتوبر

قدمت المنظمة المصرية الألمانية بخالص التهاني لجموع المصريين قيادة وشعبا وتهنئة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري؛ بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وذكرت المنظمة في برقية تهنئتها، الدور الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي والعبور بالوطن في أصعب اللحظات الفارقة التي عصارتها مصر.

كما قدم ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، تهنئة للقوات المسلحة المصرية التي دافعت عن الوطن في أصعب المراحل التاريخية التي عاصرتها مصر و قدمت الكثير من الشهداء و التضحيات.

و اضاف سعد، ستظل قوتنا المسلحة درع مصر الذي نعتز و نفتخر بقوته و قدراتة في ظل المخاطر و التصعيدات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط و محيط مصر الإقليمي.



وقدمت المنظمة ايضا التهنئة للعميد محمد أسامة،الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية في ألمانيا.