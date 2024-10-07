بيت العائلة المصرية بالسويد وطاقم السفارة المصرية يحتفلون بذكرى انتصار ٦ أكتوبر

احتفل بيت العائلة المصرية بالسويد برئاسة مدحت شنودة، بذكرى انتصار حرب اكتوبر،بحضور طاقم السفارة المصرية بالسويد وأعضاء البيت المصري، وسط أجواء مصرية رائعة.

حضر الاحتفال السفير المصري بالسويد احمد عادل وحرمه، والمستشارة نائبة السفير يسرا عباده، وأيضا القنصل العام محمد عبد المعطي، وطاقم السفارة بأكمله، بالإضافة لأبناء مصر هناك.

وبدوره أكد مدحت شنودة، على حرص أبناء الجالية للاحتفال بهذا النصر الكبير يوم العزة والكرامة، وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على حماية الوطن وشعبه في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة العربية.

ولفت شنودة، حرصهم على ارسال برقية تهنئة واعتزاز مع السفيرالمصري بالسويد للقيادة السياسية، ورسالة بأن جميع المصريين بالسويد والخارج قلبا واحدا مع الرئيس الجيش المصري.