تفاصيل تطبيق التربية العسكرية على الطالبات في الجامعات (فيديو)

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أنه تم الاتفاق على تطبيق قرار التربية العسكرية للطالبات في الجامعات، لكن تأجل تطبيقه لأنه مرتبط بأن يأتي مندوبا لكل كلية من الكليات الجامعية لوضع الترتيبات اللازمة للعملية ومدة التطبيق كون أن مدة التربية العسكرية للبنين أسبوعين، كما سيتم تطبيقاها للبنات لمدة إسبوعين أيضًا.

وأضاف فياض، خلال مداخلة هاتفية لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن التربية العسكرية ستطبق على الطالبات من العام الدراسي الحالي، لإعطاء المعلومات الخاصة للبنات فيما يتناسب مع طبيعتهن، كما سيكون التركيز على الإسعافات الأولية، وسيكون بها جانب ثقافي عن الدولة.

التربية العسكرية تختلف عن الخدمة العامة

وأوضح فياض، أن التربية العسكرية تختلف عن الخدمة العامة التي تكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وتكون بعد التخرج.