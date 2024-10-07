فيورنتينا يتفوق على ميلان بثنائية في الدوري الإيطالي

في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، سقط فريق ميلان أمام مضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس.

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فشل ميلان في استغلال فرصه أمام المرمى، حيث أهدر ركلتي جزاء ليواصل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

وافتتح فيورنتينا التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه الفرنسي ياسين عدلي، الذي سبق له اللعب في صفوف ميلان. وقبل نهاية الشوط الأول، أضاع ثيو هيرنانديز فرصة تعديل النتيجة بعد إهداره ركلة جزاء. ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاع تامي أبراهام ركلة جزاء أخرى لميلان في الدقيقة 56، مما زاد من تعقيد مهمة الفريق.

ورغم ذلك، تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش من إعادة الأمل لميلان بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 60، إلا أن فرحة الروسونيري لم تدم طويلاً، حيث أحرز فيورنتينا هدفه الثاني في الدقيقة 72 عن طريق مهاجمه جودموندسون.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد ميلان عند 11 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 10 نقاط ليحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.