هيئة الأفلام السعودية تشارك في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بكوريا

تشارك هيئة الأفلام السعودية في مهرجان بوسان السينمائي الدولي 2024 الذي يقام في مدينة بوسان، ثاني أكبر مُدن كوريا، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري.

ويُعد المهرجان من أهم المهرجانات السينمائية في قارة آسيا، وواحد من أكبر أسواق السينما في العالم، حيث يتضمن عدة أقسام للأفلام الروائية والوثائقية، كما يسهم المهرجان في التعريف بالعديد من المواهب الجديدة في آسيا.

وتهدف هيئة الأفلام من خلال مشاركتها إلى تعزيز الروابط الثقافية والسينمائية بين المملكة وكوريا، وتوسيع آفاق التعاون الإبداعي بين البلدين, والترويج للمواهب والأفلام السعودية إضافة لمواقع التصوير بالمملكة وبرامج ومبادرات الهيئة بشكل عام، إلى جانب تبادل الأفكار والمعارف الثقافية والسينمائية.

مشاركة هيئة الأفلام

وتتمثل مشاركة هيئة الأفلام بجناح خاص خلال الفترة 5 – 8 أكتوبر، يضم وفدًا سعوديًا من شركاء قطاع الأفلام السعودي؛ حيث سيُسهم ذلك في بناء علاقات وطيدة ومستدامة مع خبراء القطاع الكوريين وتعزيز التعاون في إنتاج وعرض الأفلام بين البلدين، بالإضافة لذلك ستعزز هذه المشاركة العلاقات مع الجهات الدولية المشاركة في المهرجان، حيث يمثل هذا الحدث منصة مهمة لتوسيع شبكة التعاون مع المختصين العالميين في قطاع السينما.

وتأتي مشاركة هيئة الأفلام في مهرجان بوسان السينمائي 2024؛ لإبراز الجهود المحلية في تنمية القطاع السينمائي وتقديم المملكة بوصفها وجهة مثالية لتصوير الأفلام، كما تعكس التزام الهيئة بالمشاركة في الفعاليات السينمائية الدولية, وترسيخ حضورها في المشهد السينمائي، وبناء شراكات إستراتيجية مع جهات دولية، مما يعزز مكانتها في الساحة السينمائية العالمية.