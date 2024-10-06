نفوق جماعي للمحار على سواحل الولايات المتحدة

يشهد المحار حالات نفوق جماعي على طول الساحل الأمريكي، مما يترك المزارعين في حالة من الذهول والعلماء يجاهدون للتوصل إلى إجابات حول السبب.

على مدى أكثر من عقد من الزمان على طول الساحل الشرقي وخليج المكسيك، كانت ملايين المحار التي يتم تربيتها في أقفاص أو أكياس في مناطق المد والجزر، ضحية لمتلازمة الموت المفاجئ غير العادي، أو SUMS، والتي تتسبب في تحلل اللحم داخل القشرة.

وكانت تلك الوفيات سببًا في إغلاق بعض المزارع تمامًا وانتقال البعض الآخر إلى الشمال، ويعتقد العلماء أنهم بدأوا للتو في فهم حجم المشكلة.

وصرح بيل والتون، أستاذ في معهد فرجينيا لعلوم البحار، لصحيفة الإندبندنت، قائلاً: أن خسائر المحار كانت كبيرة هذا العام في الجنوب الشرقي والشمال الشرقي. وقد تم الإبلاغ عن SUMS في أقصى الجنوب حتى تكساس وفي أقصى الشمال حتى مين.

وفي المنطقة المحيطة بخليج تشيسابيك في فرجينيا ، حيث يتم زراعة أكثر من 50 مليون محار، قال والتون إن متلازمة الموت المفاجئ آخذة في الازدياد، وقد استمرت لمدة عقد من الزمان.

في يناير 2021، تم العثور على ملايين الكيلوجرامات من المحار ميتة على ضفاف بلاكيمينس في لويزيانا، حيث تكبد بعض المزارعين خسارة فادحة.

قال البروفيسور ريان كارنيجي، الذي يعمل مع والتون في برنامج تربية المحار، إن المرض كان مدمراً للعديد من المزارعين الذين تحدث معهم.

يدرس كارنيجي شرائح رقيقة من أنسجة المحار على شرائح مجهرية تساعده على رؤية الإجهاد والمرض، ولكن بعد إلقاء نظرة خاطفة تحت القشرة، يبدو أن العديد من المحار بخير، وقال: "إنهم يموتون بسبب شيء ما، وليس الأمراض الطفيلية".

وكشف تقرير حديث أعده خبراء في شئون البحار في ثماني مدارس، بما في ذلك معهد فيرجينيا، أن معدلات الوفيات تزيد عن 70% في مزارع المحار على طول الساحلين سنويا.

على الرغم من أن هذه الوفيات تحدث عادة خلال ذروة التكاثر، إلا أن المحار يمكن أن يتأثر في أوقات أخرى في أوائل الربيع والصيف، وقد تكون الظروف البيئية عاملاً.

وقال كارنيجي:"في ظل الظروف المجهدة التي تفرضها تربية الأحياء المائية المكثفة، نعلم أن بيئاتنا البحرية أصبحت أكثر إجهاداً مما كانت عليه... فقد تصل درجات الحرارة القصوى إلى مستويات مرتفعة للغاية. ونحن نكافح مع انخفاض مستويات الأكسجين."