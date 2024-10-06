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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية

شن الجيش الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بعد توجيه المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي تحذيرا إلى ساكني عدد من المباني في برج البراجنة وحدث بيروت.

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الاحتلال يشن عدة غارات على منطقة برج البراجنة في لبنان

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وبحسب"روسيا اليوم"، قال أدرعي في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500"متر
كما أصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم إنذارا لسكان 25 قرية جنوب لبنان، اليوم الأحد، بضرورة إخلاء قراهم وبلداتهم إلى ما وراء نهر الأولي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مناطق تعد معاقل "حزب الله".

كما تدور اشتباكات في عدة قرى جنوب لبنان بين مقاتلين من حزب الله، وقوات الجيش الإسرائيلي لا سيما في العديسة ومارون الراس.
 

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