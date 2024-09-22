تجديد حبس شاب قتل صديقه في مشاجرة بأوسيم

جددت جهات التحقيق بالجيزة حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقة خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما، في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية، عن أنه خلال وجود المجني عليه بمنطقة أوسيم، تعرض له المتهم وحدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية.

وأضافت التحريات، أن المجني عليه حاول إنهاء المشاجرة ولكن المتهم تعدى عليه، ما أودى بحياته.

وتلقى قسم شرطة أوسيم، بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بين شخصين نتج عنها وفاة شاب، ونقله لمشرحة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أوسيم، وتبين العثور على جثة شاب 23 عاما، به عدة إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

شاب يحاول قتل والدته وشقيقه بعد معاتبته على سوء سلوكه في حلوان



لم ترض أم عن سلوك ابنها المنحرف وحاولت تقويمه وإعادته على الطريق السليم مرة أخرى، لكن لم يستمع الابن لكلمات والدته واشتبك معها حتى تطور الأمر بينهما إلى مشاجرة دامية.

تخلى الابن العاق في لحظة غضب عن إنسانيته وتقديره لوالدته التي تعبت في تربيته، وأمسك بسلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات حتى أغرقت دمائها الأرض، وعند تدخل شقيقه لنصرة والدتهما تلقى هو الأخر نصيبا من الطعنات الغادرة.

ضباط قسم شرطة حلوان ورد إليه بلاغًا بوقوع مشاجرة عائلية ووجود مصابين بدائرة القسم بمنطقة شارع الجامع.

على الفور انطلقت قوة أمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين.

وتبين أن الأم عاتبت ابنها على سوء سلوكه، لكنه تشامجر معها وتعدى عليها بسلاح أبيض أسفر عن إصابتها بعدة طعنات متفرقة بالجسم، وعند تدخل شقيقه لمساعدتها تمت إصابته هو الأخر بعدة طعنات.

تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

عامل ينتهك عرض شقيقته من ذوي الهمم في الدقهلية

تعدى شاب مريض نفسيا على شقيقته من ذوي الهمم، بأن هتك عرضها أكثر من مره أثناء تواجدها برفقته، وتم إلقاء القبض على المتهم.

الواقعة تحرر بها بلاغ في مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بأن حضر شاب ثلاثيني وبرفقته شقيقته من ذوي الهمم وطلب تحرير محضر ضد شقيقهما الثالث ”صهيب”32 عاما.

وأفاد مقدم البلاغ أن شقيقه تعدى على أخته ”أفنان” 31 عاما التي تعاني من إعاقة تأخر ذهني بهتك عرضها والاعتداء جنسيا عليها عدة مرات أثناء تواجدها بمفردها داخل منزلهم في منطقة حي البستان.

وأفر مقدم البلاغ أنه حضر لتحرير محضر فور علمه بالجريمة التي يرتكبها شقيقها، وأضاف بأن المتهم بأن المتهم يُعاني من مرض نفسي ويعالج منه.

عقب تقنين الإجراءات وتحرير محضر بالواقعة، تم ضبط المتهم واعترافه بارتكاب بجريمته.