ماندو العدل يعلن انتهاء تصوير فيلم بنات الباشا

انتهى المخرج ماندو العدل من تصوير المشهد الأخير من فيلم بنات الباشا، الذي يشارك في بطولته زينة، أحمد مجدي، ميم الخشت، تارا عبود، وناهد السباعي.

وشارك ماندو العدل صورة لفريق عمل فيلم بنات الباشا اليوم الأحد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله، انتهينا من تصوير فيلم بنات الباشا.. شكرا لكل الأقسام، أنتم فنانون ومحترمون، ومسرور جدا بالعمل مع جيجي، منى، نادية، ياسمين، نهال، نور، وفلك، أبطال الفيلم، سأفتقدكم كثيرا، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجابكم".

فيلم بنات الباشا

ولم يحدد مخرج الفيلم ماندو العدل موعد طرح فيلم بنات الباشا بدور السينما، غير أنه من المتوقع أن يكون في موسم نهاية العام.

فيلم بنات الباشا مأخوذ عن رواية لنورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم عددا من قضايا المرأة ومعاناتها بشكل اجتماعي.