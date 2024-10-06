الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إيران: فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس

إسماعيل قاآني
إسماعيل قاآني

كشفت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين بفقدان الاتصال بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني الذي كان في لبنان منذ ضربات في بيروت الأسبوع الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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إيران جاهزة بخطة للرد على الهجوم الإسرائيلي المحتمل.. قادرون على تسويتها بالأرض

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إيران تلغي الرحلات الجوية بجميع المطارات 9 ساعات

 أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري، اليوم الأحد، بأنّ خطة الردّ اللازم على أي هجوم إسرائيلي محتمل جاهزة تمامًا، لافتًا إلى أنه إذا تحركت إسرائيل فلن يكون هناك شك في تنفيذ الضربة المضادة الإيرانية.

وقال المصدر للوكالة الإيرانية: "في خطة إيران هناك عدة أنواع من الضربات المضادة والمحددة، وبحسب نوع عمل الصهاينة، سيتم اتخاذ قرار فوري بشأن تنفيذ واحدة أو أكثر منها".

وتابع: "بنك أهداف إيران لديه أهداف كثيرة داخل إسرائيل، كما أظهرت عملية الوعد الصادق 2 أننا قادرون على تدمير أي نقطة نريدها وتسويتها بالأرض".

وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأحد، تعليق الطيران في جميع مطارات البلاد من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة من صباح غد الإثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، أعلن في تصريح، عن تعليق الطيران في جميع مطارات إيران من الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين.

وأطلقت إيران الثلاثاء 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في ثاني هجوم من نوعه في غضون ستة أشهر. وقالت طهران إنّ هذا الهجوم جاء "انتقاما" لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر قتل فيها أيضا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.

 

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