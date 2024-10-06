كيف ستغير الانتخابات الأمريكية خريطة الصحة العالمية

الانتخابات الأمريكية .. بينما اجتمع الدبلوماسيون والمسؤولون من جميع أنحاء العالم في نيويورك الأسبوع الماضي لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، هيمن سؤال واحد على انتباه القادة العالميين: من سيقود الولايات المتحدة في عام 2025؟ إن مخاطر هذه الانتخابات تتجاوز حدود أمريكا.

وبحسب مجلة "ذا تايم" سيلعب الرئيس القادم دورًا حاسمًا في معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم وعلى رأسها تغير المناخ والصحة العالمية والتعاون الدولي.

تقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب رؤيتين مختلفتين تمامًا حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع التحديات العالمية التي تتراوح من التفاوت الاقتصادي إلى الصحة العالمية.

إن وجهات نظرهما المتعارضة بشأن العمل المناخي، والاستعداد للوباء، والوقاية من الأمراض المعدية، من بين تحديات أخرى، ستؤثر بشكل كبير ليس فقط على الحياة اليومية للأميركيين ولكن أيضًا على مسار ملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم.

التعاون العالمي مقابل التراجع عن المسؤولية العالمية

أظهرت نائبة الرئيس هاريس باستمرار التزامها بمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم من خلال التعددية والتعاون العالمي، يتبنى نهجها فكرة مفادها أن القيادة الأمريكية لا غنى عنها لمعالجة القضايا العالمية، وهي تدرك أن التحديات مثل انتشار الأوبئة والجوائح وظهور البكتيريا المقاومة للأدوية المضادة للميكروبات ليست معزولة عن الدول الفردية - فهي عالمية بطبيعتها، وتتطلب العمل الجماعي.

وعلى النقيض من ذلك تمامًا، كانت الانعزالية والتشكك في المنظمات الدولية والتراجع عن المسؤولية العالمية سمة لنهج الرئيس السابق ترامب أثناء إدارته. في عام 2018، حل وحدة الأوبئة التي أنشأها الرئيس أوباما والتي كانت مكلفة بالاستعداد للوباء التالي. وقال مؤخرًا لمجلة تايم إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف يحل مكتب سياسة الاستعداد والاستجابة للأوبئة، الذي أنشأته إدارة بايدن..

غالبًا ما قوضت السياسة الخارجية لترامب أثناء وجوده في منصبه التعاون العالمي عندما كان في أمس الحاجة إليه، ولا سيما سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وبدء انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة كورونا، وهي أزمة صحية عالمية تحدث مرة واحدة في القرن.

وصرحت حليفة ترامب في الكونجرس النائبة مارغوري تايلور جرين إنه إذا فاز ترامب بفترة ولاية ثانية في العام المقبل، فمن "المرجح جدًا" أن يسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية مرة أخرى.

لا توجد منظمة أخرى مثل منظمة الصحة العالمية تتمتع بنفس الشرعية، ونفس القوة لعقد اجتماعات لخبراء الصحة في العالم، ونفس النطاق العالمي. تعمل وكالات الصحة الأمريكية مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمعاهد الوطنية للصحة بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية في مجموعة واسعة من التحديات الصحية، بما في ذلك الوقاية من السرطان والقضاء على شلل الأطفال - وهو العمل الذي سيتضرر بشدة إذا سحب ترامب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

إذا تم انتخاب ترامب مرة أخرى، فيمكننا أن نتوقع مشاركة أقل مع المؤسسات الصحية العالمية والمزيد من التركيز على العمل بمفردها: وهي استراتيجية تجعل أمريكا والعالم أكثر عرضة لأزمات صحية مستقبلية. علمتنا جائحة كوفيد-19 أننا نعيش في عالم مترابط - لا يمكن لأي دولة أن تواجه الأوبئة بمفردها. يمكن أن يتحول تفشي المرض في أي مكان إلى تفشي في كل مكان ما لم تعمل البلدان معًا. وعلى النقيض من ترامب، تدعم هاريس تعزيز المؤسسات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية وتعزيز الشراكات لتحسين الأمن الصحي العالمي، مع الاعتراف بأن الأمراض المعدية لا تعرف حدودًا.