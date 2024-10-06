ترقية وتعيين 10 أساتذة ومدرسين بجامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، فى قنا، على ترقية وتعيين 10 أساتذة ومدرسين بكليات الجامعة، وشملت الترقيات وظائف الأستاذ، والأستاذ المساعد، وتعينات جديدة فى وظيفة مدرس جامعي.

على التعيين في وظيفة أستاذ بكلية الطب لكل من الدكتور محمد حسنى حسان عثمان والدكتور زكى محمد فاروق زكى عارف.

وعلى التعيين فى وظيفة أستاذ أيضاً للدكتور همت محمد دردير قليعى بكلية العلوم والدكتور عصام عبيد مبارك محمد بكلية الهندسة وعلى منح اللقب العلمى في وظيفة أستاذ مساعد للدكتور رشا فوزى أحمد عبد الرحيم بكلية التربية النوعية والدكتور أحمد عبد الباسط حسن دنقل بكلية الهندسة.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور هالة فراج داخلى اسماعيل بكلية العلوم والدكتور أسماء حسن محمد بصرى بكلية التربية النوعية والدكتور فاطمة سيد عمر محمد حسن بكلية الزراعة والدكتور ياسر عبدالله فهمى حسن بكلية الطب.

كما وافق المجلس على منح درجه الدكتوراه لعدد 8 باحث ودرجة الماجستير لعدد 45 باحث من مختلف كليات الجامعة.

الدراسات العليا:

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين دور يوليو 2024 دبلوم الدراسات العليا في الآداب بكلية الاداب ( العلاقات العامة والاعلان - علم النفس التطبيقي) وعددهم ( 28) طالب وطالبة .

ومنح الطلاب الناجحين في الفصل الصيفي 2024 دبلوم الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية شعب ( الإصابات الرياضية والتأهيل البدني - تدريب رياضي - ترويح رياضي ) وعددهم " 18 " طالب وطالبة ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية بكلية التربية بقنا ( التعليم العام) شعب مختلفة وعددهم (82) طالب وطالبة.

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية برنامج معلمى العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية ( التعليم العام) شعب ( الكيمياء - العلوم البيولوجية والجيولوجية وعددهم (4) طلاب بكلية التربية.

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دورسبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية والليسانس في الآداب والتربية ( التعليم الأساسى ) شعب ( لغة انجليزية - لغة عربية - دراسات اجتماعية ) لائحة قديمة وجديدة وعددهم ( 32) طالب وطالبة بكلية التربية

ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دورسبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية ( برنامج معلمى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية - التعليم الأساسي) وعددهم ( 5 ) طلاب.

ومنح الطالبات الناجحات بالسنة النهائية في دورسبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في الطفولة والتربية ( شعبة الطفولة ) وعددهن ( 4) طالبات ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بكلية التربية النوعية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في التربية النوعية جميع الشعب وعددهم ( 7 ) طلاب .

ومنح الطالبان الناجحان بالسنة النهائية دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية بكلية الطب البيطرى ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2024 درجة البكالوريوس في التجارة ( انتظام - انتساب موجه - انتساب عام ) جميع الشعب وعددهم ( 142 ) طالب وطالبة بكلية التجارة.