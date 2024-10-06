أشبيلية يحسم دربي الأندلس بهدف في مرمى ريال بيتيس

حسم فريق أشبيلية الأسباني ديربي الاندلس الذي يجمعه بفريق ريال بيتيس في الدوري الأسباني لمصلحته بعد الفوز بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بمدينة اشبيلية ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الأسباني.

النتيجة رفعت أشبيلية إلى ١٢ نقطة ليتساوي مع ريال بيتيس في نفس الرصيد وان كان ريال بيتيس يتفوق حاليا بفارق الأهداف.

هدف الفوز لفريق اشبيلية جاء في الدقيقة ٥٩ من احداث المباراة وسجله البلجيكي دودة لوكاباكيو من ركلة جزاء .

وكان فريق برشلونة الأسباني قد واصل صدارته للدوري الاسباني بفوزه على فريق ديبورتيفو الافيس بثلاثة أهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الافيس ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الأسباني.

أهداف برشلونة الثلاث سجلها الهداف البولندي روبرت ليفاندفيسكي الذي واصل اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد عشرة أهداف.