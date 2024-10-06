نيسان تتصدر قائمة الملاكي الأكثرترخيصاً في مصر

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن تصدر علامة نيسان لقائمة العلامات الأكثر مبيعاً في سوق السيارات المصرية، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تصدرت علامة نيسان مبيعات السيارات الملاكي في مصر، خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بعدما اقتنصت حصة سوقية 19.9% مسجلة بيع 9 آلاف و434 مركبة.

شيري في المركز الثاني

وجاءت علامة شيري فى المركز الثاني بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي مستحوذة على حصة سوقية 15.3% بإجمالى 7 آلاف و247 وحدة.

وحلت هيونداي فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12.6% بإجمالى 5 آلاف و981 مركبة، تلتها «تويوتا» رابعًا بنسبة 8.9% بنحو 4223 سيارة، أعقبتها «إم جي» بنسبة 8.3% محققة بيع 3914 وحدة.

وحصدت «كيا» المركز السادس بحصة سوقية 6.6% مسجلة نحو 3122 مركبة، تلتها «بي واي دي» سابعًا بنسبة 6.4% بواقع 3020 وحدة.

واقتنصت «رينو» المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة سوقية 3.4% بإجمالى 1600 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» بالمركز التاسع بنسبة 3.4% بنحو 1598 مركبة، تلتها «جيلي» بحصة 2.6% بـ 1223 وحدة.

وظهرت «ميتسوبيشي» فى المركز الحادي عشر بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 2.3% مسجلة نحو 1103 مركبات، تلتها «أوبل» بنسبة 1.8% بإجمالى 859 وحدة.