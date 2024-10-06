الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

سيارات

نيسان تتصدر قائمة الملاكي الأكثرترخيصاً في مصر

نيسان سنترا
نيسان سنترا

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، عن تصدر علامة نيسان لقائمة العلامات الأكثر مبيعاً في سوق السيارات المصرية، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

 

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تصدرت علامة نيسان مبيعات السيارات الملاكي في مصر، خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بعدما اقتنصت حصة سوقية 19.9% مسجلة بيع 9 آلاف و434 مركبة.

 

شيري في المركز الثاني

 

وجاءت علامة شيري فى المركز الثاني بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي مستحوذة على حصة سوقية 15.3% بإجمالى 7 آلاف و247 وحدة.

 

وحلت هيونداي فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 12.6% بإجمالى 5 آلاف و981 مركبة، تلتها «تويوتا» رابعًا بنسبة 8.9% بنحو 4223 سيارة، أعقبتها «إم جي» بنسبة 8.3% محققة بيع 3914 وحدة.

 

وحصدت «كيا» المركز السادس بحصة سوقية 6.6% مسجلة نحو 3122 مركبة، تلتها «بي واي دي» سابعًا بنسبة 6.4% بواقع 3020 وحدة.

 

واقتنصت «رينو» المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة سوقية 3.4% بإجمالى 1600 سيارة، أعقبتها «سوزوكي» بالمركز التاسع بنسبة 3.4% بنحو 1598 مركبة، تلتها «جيلي» بحصة 2.6% بـ 1223 وحدة.

 

وظهرت «ميتسوبيشي» فى المركز الحادي عشر بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 2.3% مسجلة نحو 1103 مركبات، تلتها «أوبل» بنسبة 1.8% بإجمالى 859 وحدة.

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