نفوق جماعي للنمور في حديقة حيوان بفيتنام .. ماعلاقة أنفلونزا الطيور؟

قال مسؤولون إن أكثر من اثني عشر نمراً نفقت بعد أن أصيبت الحيوانات بـ أنفلونزا الطيور في حديقة حيوان جنوبي فيتنام.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في إن إي إكسبريس عن أحد القائمين على رعاية حديقة حيوان فون شواي في مدينة بين هوا قوله إن الحيوانات كانت تتغذى على دجاج نيئ تم شراؤه من مزارع قريبة.

وكان وزن النمر وعشرون من أنثى النمر، بما في ذلك العديد من الأشبال، يتراوح بين 10 و120 كيلوجراماً عندما ماتوا، وتم حرق الجثث ودفنها في المبنى.

وقال مدير حديقة الحيوان نجوين با فوك: "ماتت النمور بسرعة كبيرة، وبدت ضعيفة ورفضت الأكل وماتت بعد يومين من المرض".

وأظهرت عينات أخذت من النمور نتائج إيجابية لفيروس إتش 5 إن 1، المسبب لأنفلونزا الطيور.

وتعرف العالم على الفيروس لأول مرة في عام 1959 وتطور إلى تهديد واسع النطاق وشديد الفتك للطيور المهاجرة والدواجن المستأنسة. وقد تطورت منذ ذلك الحين، وفي السنوات الأخيرة تم اكتشاف فيروس H5N1 في عدد متزايد من الحيوانات تتراوح من الكلاب والقطط إلى أسود البحر والدببة القطبية.

وجد العلماء أن الفيروس يهاجم المخ، ويتلف الأوعية الدموية ويسبب النوبات والوفاة للقطط والنمور بأنواعها.

وتضم حديقة الحيوانات حوالي 3000 حيوان آخر بما في ذلك الأسود والدببة ووحيد القرن وأفراس النهر والزرافات.

أفادت مجلة "ذا تايم" أن 30 من الموظفين الذين كانوا يعتنون بالنمور جاءت نتائج اختباراتهم سلبية لأنفلونزا الطيور وكانوا في حالة صحية طبيعية. وقالت الصحيفة إن تفشيًا آخر حدث أيضًا في حديقة حيوانات في مقاطعة لونغ آن القريبة، حيث مات 27 نمرًا و3 أسود في غضون أسبوع في سبتمبر.

توجد سلالات غير عادية من الأنفلونزا تأتي من الحيوانات أحيانًا في البشر. قال مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة يوم الخميس إن عاملين في مجال الألبان في كاليفورنيا أصيبا بالعدوى - مما يرفع إجمالي الحالات المكتشفة في البلاد إلى 16 حالة بحلول عام 2024.

قال نائب رئيس منظمة بيتا جيسون بيكر في بيان أرسله إلى وكالة أسوشيتد برس: "إن وفاة 47 نمرًا وثلاثة أسود ونمر في سفاري ماي كوينه وحديقة حيوان فون شواي وسط تفشي إنفلونزا الطيور في فيتنام أمر مأساوي ويسلط الضوء على مخاطر الاحتفاظ بالحيوانات البرية في الأسر".

وأضاف بيكر: "إن استغلال الحيوانات البرية يعرض الصحة البشرية العالمية للخطر أيضًا من خلال زيادة احتمالية حدوث جائحة أخرى".

تسببت إنفلونزا الطيور في وفاة مئات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وكانت الغالبية العظمى منهم متعلقة بالاتصال المباشر بين الناس والطيور المصابة.