منتخب الكاراتيه التقليدي يطير إلى البرتغال للمشاركة في بطولة العالم 

تسافر بعثه المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدي فجر غد الإثنين إلى دولة البرتغال استعدادا للمشاركة في بطولة العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 14 اكتوبر الجاري.

ويرأس البعثه الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين الافريقي والمصري للكاراتيه التقليدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة.

وكشف اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي ان بعثة مصر تضم 37 لاعبا ولاعبة في مختلف الأعمار السنية سواء المنتخب الأول والشباب والناشئين بقياده المدير الفني للمنتخب الدكتور محمد فوزي؛ ويرافق البعثة الحكم الدولي إبراهيم المصري.

وأكد الطحلاوي إن المنتخب الوطني خاض معسكر اعداد قوي ادي خلاله تدريباته بكل قوه وعزيمه وإصرار وظهر ذلك في المعسكرات الخارجية والداخلية في ظل رغبة الجميع في الظهور بالشكل اللائق بسمعة مصر من أجل الحصول على مركز متقدم في البطولة كالعادة.