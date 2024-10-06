أيمن الجميل : نجاح المعارض المصرية فى الخارج يفتح المزيد من الأسواق للصادرات  ويجذب استثمارات وشراكات جديدة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن النجاح المتواصل للمعارض المصرية فى الخارج، يفتح المزيد من الأسواق أمام الشركات والمنتجات المصرية، كما يعمل على الترويج للاستثمارات المصرية والشراكات الجديدة لمشروعات زراعية وصناعية فى مصر وخارجها خصوصا فى قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن المعارض المصرية نجحت فى تعزيز حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية وتحفيز رجال الأعمال والشركات المصرية للدخول والاستثمار فى الأسواق الإفريقية الواعدة التى تحظى بفرص عديدة يمكن استغلالها لمصلحة جميع الأطراف سواء فى الصناعة أو التجارة.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الأسواق الإفريقية على وجه الخصوص، تمثل مجالا واسعا للفرص والشراكات أمام رجال الأعمال والشركات المصرية ، خاصة مع نمو التجمعات والتحالفات التجارية والاقتصادية الإفريقية التى تمنح تسهيلات جمركية فى التبادل السلعى وتسعى إلى تطوير قطاعات الاتصالات والصناعة وصولا للتحول الرقمى، مع الاتجاه إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأفريقية بتقليص تصدير المواد الخام وعقد الشراكات لتطوير وتصنيع المواد الخام بمساعدة الأصداقاء فى تلك التحالفات ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة عملت بقوة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استعادة الوجود الاقتصادى والتجارى فى إفريقيا وبناء الجسور والتحالفات مع الدول والتكتلات القائمة للاستفادة من الأسواق الواسعة فى القارة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن السنوات الأخيرة شهدت توجها من الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص في المعارض الداخلية والخارجية، وتقديم التيسيرات للمستثمرين والصناع لاقتحام الأسواق الخارجية تحت شعار صنع في مصر، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لزيادة معدلات الصادرات، مشيرا إلى أن تطوير شركة جسور "النصر للتصدير والاستيراد" وإعادة التأهيل الشامل للشركة للعمل بنشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية من خلال أفرعها الخارجية ، يستهدف فى المقام الأول نمو الصادرات المصرية خاصة في الدول الأفريقية، وتوسيع قاعدة الاشتراك في المعارض الدولية والداخلية في المرحلة القادمة، وفى هذا السياق تأتى المشاركة المصرية الكبيرة فى معرض الـFIDAK " معرض داكار الدولي " الذى يعد أكبر تجمع تجاري سنوي في غرب أفريقيا، والذى سيقام هذا العام خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2024، وكانت مصر ضيف شرف المعرض عام 2018، ونجحت الشركات المصرية المشاركة فى الترويج لمنتجاتها التى حصلت على رضاء المشاركين والمستهلكين لجودتها وسعرها.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن أحدث حلقة فى سلسلة المعارض المصرية العالمية، هو معرض الصناعات والمنتجات النسيجية معرض "كايرو فاشون & تكس" المقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 500 شركة محلية واجنبية، وفوائده عديدة علي عدة محاور أبرزها تنظيم بعثات تجارية للخارج وتمثيل الدولة المصرية فى كافة الفعاليات الخارجية، بهدف تشجيع المنتج المحلي للنفاذ للأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات المصرية، بجانب تشجيع كافة المصدرين المحليين بالمشاركة فى المعارض الدولية وتذليل كافة العقبات أمامهم للمشاركة الفعالية دوليا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، شاركت فى نحو 140 معرض دولي، بدءا من فرنسا وحتي الصين وكافة الدولي الخارجية، كما أن مصر ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة لقطاع المنسوجات قطاع الملابس الجاهزة على مستوي العالم، لذلك تعمل على تعزيز تنافسية المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية امام الدول المختلفة بالتوسع فى تنظيم الفعاليات المحلية والخارجية.