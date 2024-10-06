2600 جنيه انخفاضا في أسعار حديد التسليح بالسويس للصلب

اجرت مجموعة السويس للصلب التابعة لمجموعة صلب مصر والتي تنتج علامتها التجارية "حديدنا" تخفيضا على أسعارها من حديد التسليح بواقع 2600 جنيه فى سعر الطن، ليصبح سعر الطن على أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة 14% نحو 38 ألفا و600 جنيه، حيث كان السعر طوال الستة أشهر الماضية هو 40.700 جنيه.

يذكر أن مجموعة "صلب مصر" تعد مجمع صناعى متكامل لإنتاج الصلب من المواد الخام، حيث تضم المجموعة مصنع للاختزال المباشر بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا، ومصنعَين لصهر الحديد بطاقة انتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا، ومصانع للدرفلة بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن سنويا، ومصنع تشكيل الحديد بطاقة إنتاجية 300.000 طن سنويا.

كما تضم المجموعة عددا من المصانع المساعدة لإتمام العملية وتقع كل المصانع بمحافظة السويس وتتعاون مجموعة صلب مصر مع أفضل موردي المعدّات والمواد الخام على مستوى العالم.