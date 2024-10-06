الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حماس: طوفان الأقصى تؤسس مرحلة جديدة للقضية الفلسطينية

حماس
حماس

أشار باسم نعيم، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، إلى أن عملية "طوفان الأقصى" ستؤسس مرحلة جديدة للقضية الفلسطينية عنوانها التحرير، والاحتلال واجه صمودًا أسطوريًا من شعبنا الفلسطيني ومقاومة باسلة مما دفعه للتخبط.

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وبحسب" روسيا اليوم"، قال نعيم ، إن الحركة تبذل كل الجهود لوقف "العدوان الإسرائيلي"، مؤكدا أن الجبهة الفلسطينية الداخلية متوحدة على "خيار المقاومة.
وأضاف أن ""حماس" راهنت منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى على المخزون الثوري لشعبنا بالداخل المحتل والضفة.
وتابع: "رسالتنا لأهلنا بالداخل المحتل أن يبحثوا عن كل سبيل للانخراط في المعركة وإسناد غزة، وشعبنا بالضفة بكل أطيافه مستهدف ولذلك لا طريق لنا إلا التوحد لصدّ العدوان الصهيوني".
وأكد أن "جبهتنا الوطنية الداخلية متوحدة على خيار المقاومة باعتباره مشروع التحرير. ونبذل كل الجهود لوقف العدوان على شعبنا وإغاثته مع كل الأطراف. وشعبنا لا يدافع عن نفسه وأرضه فقط بل عن مقدسات الأمة ولذلك واجب الأمة نصرته".

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