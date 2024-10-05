السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بعد مقتله جراء غارة إسرائيلية بلبنان.. حماس تنعي القيادي"سعيد عطا الله"

الغارات الاسرائيلية
الغارات الاسرائيلية على لبنان

نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس القيادي في كتائب القسام سعيد عطا الله علي، و3 من أفراد أسرته جراء قصف منزله في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بطرابلس شمال لبنان.

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وسائل إعلام لبنانية: 12 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم

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وسائل إعلام لبنانية: سقوط 4 قتلى جراء غارة إسرائيلية بطرابلس شمال لبنان


وبحسب"سبوتنيك"، أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مبنى في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس شمالي لبنان.
وقالت، إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مسجد خليل الرحمن بمخيم البداوي في طرابلس".
فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أخرى، أن القصر أسفر عن استشهاد 4 أشخاص من أسرة واحدة، وأن القصف الإسرائيلي يعد الأول من نوعه لشمال لبنان.
وقد  أعلن حزب الله اللبناني في بيان، أنه "لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية، مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.  

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الجريدة الورقية