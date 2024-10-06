انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي سينزو بالغردقة

شهدت ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ، اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي سينزو، وذلك بمشاركة قرابة 1100 سباح وسباحة يمثلون مختلف أندية الصعيد، بالإضافة إلى 25 حكمًا متخصصًا بحضور ممدوح خليفة علي وكيل المديرية للرياضة، أدهم دهب رئيس منطقة جنوب الصعيد للسباحة، صلاح عبد العزيز مدير عام شركة سينزو والمدير التنفيذي للنادى.

حيث نقلت حنا تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للحضور والمشاركين، مؤكدًا على أهمية هذه البطولة في اكتشاف المواهب الشابة في مجال السباحة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة .

وفي ذات السياق افادت حنا أن هذة البطولة تأتي ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية والتي تهدف للارتقاء بالمواطن المصري في كافة مجالات الحياة.

وعلى صعيد آخر وجهت الشكر والتقدير لفراج عبد المقصود وكيل الوزارة وممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة على الدعوة الكريمة لحضور انطلاق البطولة وأشادت بالأنشطة المشرفة والدور الفعال الذى تقدمه مديرية الشباب والرياضة لابناء المحافظة في مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والدينية.

وأفاد دهب ان البطولة تتضمن العديد من المسابقات المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، والتي تستمر حتى يوم 13 أكتوبر الجاري. وتشمل هذه المسابقات سباقات حرة، وسباحة ظهر، وسباحة صدر، وسباحة فراشة، وسباقات التتابع.

وقد صرح عبد المقصود أن للبطولة عدة أهداف منها اكتشاف المواهب الشابة في مجال السباحة، تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واعتماد نمط حياة صحي، رفع مستوى السباحة في صعيد مصر وتعزيز التعاون بين الأندية الرياضية في صعيد مصر.

وأشاد بأن بطولة الصعيد للسباحة من أهم البطولات الرياضية في صعيد مصر، حيث أنها تساهم في تطوير رياضة السباحة وتوفير فرصة للسباحين الصاعدين لإبراز مواهبهم والتنافس مع أقرانهم.

وفى نهاية حفل الافتتاح اهدى أدهم دهب رئيس منطقة جنوب الصعيد للسباحة درع المنطقة لماجدة حنا تعبيراََ عن الشكر والامتنان لتشريفها انطلاق البطولة