ليفاندوفسكي يحقق رقما مميزا بعد الهاتريك أمام ألافيس

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة رقمًا مميزًا خلال مواجهة فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

سجل ليفاندوفسكي ثلاثية "هاتريك" في الشوط الأول، حيث أحرز أهدافه في الدقائق 7 و22 و32.



رقم مميز

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، يُعتبر هاتريك ليفاندوفسكي هو الرابع الأسرع في تاريخ برشلونة في الدوري الإسباني، حيث تحقق بعد 32 دقيقة من بدء المباراة.



قائمة الأسرع



يتصدر القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هاتريك ضد ريال مايوركا في 2011 بعد 30 دقيقة، تليه الإسباني خوستو تيخادا ضد ريال سوسيداد في 1954 بعد 28 دقيقة، وأخيرًا الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل هاتريك ضد ألميريا في 2008 بعد 24 دقيقة.



أداء برشلونة

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة من أول 8 مباريات في الليجا، حيث انتصر في 7 مباريات وخسر واحدة.

