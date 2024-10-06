شباب أهلي دبي يهزم بني ياس بخماسية في الدوري الإماراتي

واصل فريق شباب أهلي دبي زحفه نحو صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه على منافسه بني ياس بخمسة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي بني ياس بمدينة ابوظبي ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري ادنوك الإماراتي.

بهذه النتيجة يرفع فريق شباب أهلي دبي رصيده الى ١٥ نقطة بخمسة انتصارات كاملة تصدر بها الدوري الإماراتي متقدما على منافسه الشارقة الذي جمع ١٢ نقطة لكن مازال لديه مباراة في الجولة الخامسة فيما تجمد رصيد بني ياس عند سبع نقاط.

تقدم شباب أهلي دبي بالهدف الأول عبر الصربي لوكا ميلوفيتش في الدقيقة ٣٤ وهو الهدف الذي انتهت به أحداث الشوط الأول .

الشوط الثاني شهد غزارة تهديفية من جانب شباب أهلي دبي حيث نجح في إضافة الهدف الثاني بخطأ من لاعب بني ياس نيكيتاه الذي سجل في مرمى فريقه بينما عاد نيكيتاه ليسحل الهدف الأول لمصلحة بني ياس في الدقيقة ٥٧ إلا أن بني ياس رد بثلاثة أهداف عبر الإيراني سردار ازمون في الدقيقة ٦٧ و موناس دبور في الدقيقة ٧٤ واختتم الإيراني سعيد عزت الله أهداف المباراة في الدقيقة ٨٤.