اتفاقية مع رئيس الكنفدرالية الإيطالية لتأهيل العمالة المصرية

رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا:

أطلق الاتحاد الوطنى للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشروعاً أوروبياً تحت عنوان «مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة- التدريب على التوظيف»، يهدف لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى جهات أوروبية أخرى

كما وقع الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، اتفاقية تعاون مع داريو كوستنتينى، رئيس الكنفدرالية الإيطالية للحرفيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل العمالة من الشباب المصريين وفق احتياجات سوق العمل الإيطالى.

وأكد الدكتور عيسى اسكندر، أن المشروع يسعى لتحقيق إدماج اجتماعى وثقافى للعمال فى مجتمعاتهم الجديدة، إلى جانب تحسين نظام التعليم المهنى فى مصر.وأضاف «اسكندر»، كما سيوفر المشروع أيضًا تدريبًا مهنيًا لـ 200 عامل ممن لن يسافروا، بهدف تعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية.وقال إن اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يعد من أكبر اتحادات نقابات عمال إيطاليا، ويضم نحو 3.5 مليون عامل، وسنقوم بافتتاح عدة فروع له فى مناطق مختلفة داخل إيطاليا لتقديم خدماته لأكبر عدد من المستفيدين.كما يلعب اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا دوراً محورياً فى تمثيل العمال المصريين فى الخارج والدفاع عن حقوقهم، إلى جانب تعزيز شراكات مهنية وتعليمية تسهم فى رفع مستوى الكفاءات المصرية فى أسواق العمل الأوروبية، وأضاف إسكندر: وقعنا مع داريو كوستانتينو رئيس الكونفدرالية الإيطالية للحرفيين فى العاصمة روما، اتفاقية لإطلاق مشروع جلب عمالة حرفية،.كما أن معهد دون بوسكو يتولّى عملية التأهيل اللغوى للمُتقدّمين للمبادرة، بشأن تعليم اللغة والثقافة الإيطالية.وأشار إسكندر إلى أن البرنامج التأهيلى يشمل 100 ساعة مجدولة لتعليم اللغة الإيطالية؛ فضلًا عن 10 ساعات من التعريف بالثقافة الإيطالية، وكيفية الانخراط فى المجتمع الإيطالى، ومعرفة عاداته وتقاليده، وقوانينه.