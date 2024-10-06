14 ألف جنيه ترحم «يوسف»

الطفل يوسف سيد محمد يعانى منذ الصغر من ضعف سمع شديد وتم معرفة المشكلة وهو فى عمر عام ونصف وبعد تردد الأم به على المستشفيات والأطباء تم تركيب سماعات طبية له على نفقة التأمين الصحى وإجراء عملية زراعة قوقعة، ويحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيه وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فالأب عامل أرزقى يوم يعمل وآخر بدون عمل ولديه طفلان آخران فى التعليم و"يوسف" يحتاج إلى جلسات تخاطب شهريا ولا تستطيع الأسرة تحمل ثمنها.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع المطلوبة وتخفيف معاناة الطفل «يوسف».