12 ألف جنيه تخفف مأساة «منذر»

منذر إسلام محمد طفل مصاب بضعف سمع شديد منذ الصغر مما تسبب له فى صعوبة التحصيل الدراسى وتم اكتشاف المشكلة عندما كان عمره عاما لاحظت الأم أن الطفل لا يسمع كلامها وتم عرضه على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وتركيب سماعات طبية على نفقة التأمين الصحى، ومع مرور الوقت لم يعد قادرا على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له ويحتاج حاليا إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أحد عشر ألف وخمسمائة جنيه، وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، والأب عامل أرزقى ولديه طفل آخر فى التعليم.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف مأساة «منذر».