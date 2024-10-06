نائب محافظ سوهاج يبحث توصيل الغاز الطبيعي لجميع المستشفيات
ترأس اليوم السيد الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج إجتماع مصغر ضم كلا من السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج و المهندس يوسف شعبان محمد مدير فرع الجنوب للشركة الحديثة لخدمات الغاز الطبيعي وذلك لمناقشة واستعراض الوضع الحالي لخطوط الغاز الطبيعي بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.
حيث شدد " عبدالهادي" علي ضرورة الإلتزام وسرعة الإنتهاء من توصيل جميع خطوط إمداد المستشفيات حتي التي لم يتم الإنتهاء منها ، لتكون جاهزة للتوصيل فور الإنتهاء وليس العكس.
ومن جانبه ثمن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج دور معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج و السيد الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.
مشيراً إلى ان القطاع الصحي يلقي كل الدعم و تذليل كافة العقبات .
وخلال استعراض م. يوسف شعبان لجهود الشركة أوضح أنه تم الإنتهاء من توصيل وتشغيل خط الغاز إلي مستشفي طهطا العام و جاري الإنتهاء من خط مستشفى جهينة المركزي و البدء في أعمال و توصيلات مستشفى جرجا العام.
لافتاً إلى عمل المحاضر التنسيقية مع الجهات المنفذة لمستشفى المراغة و مستشفى المنشاه للبدء في إجراءات مد خطوط الغاز.