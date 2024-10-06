حديد عز تخفض أسعار حديد التسليح 2500 جنيه ليصل إلى 38200 جنيه للطن

في خطوة مهمة يمكن أن تسهم في تحفيز الطلب وزيادة النشاط التجاري بعد فترة من الركود، أعلنت شركة حديد عز اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر عن خفض كبير في أسعار حديد التسليح بلغ 2500 جنيه ليصل سعر الطن إلى 38200 جنيه بدلا من 40700 جنيه، وذلك تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

يأتي هذا التراجع في الأسعار بعد ثبات استمر نحو ستة أشهر، وبالتحديد منذ إبريل الماضي، حيث استقرت عند 40,700 جنيه.

ويعتبر هذا التخفيض هو التخفيض الثالث هذا العام بإجمالي 17080 جنيهًا بعد أن كان السعر 55280 جنيهًا في يناير، و46500 في فبراير و40700 في أبريل.

وأرجع مصدر داخل أحد المنتجين المحليين أن هذا الخفض نتج عن تراجع أسعار الحديد والبيليت في الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة رغم ثبات التكلفة.

وتوقع أحد كبار موزعي حديد التسليح أن تتبع مصانع أخرى هذه التخفيضات التي أعلنت عنها مصانع عز وذلك لمواكبة التغيرات في السوق.