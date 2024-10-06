الأهلى المصرى يكرم عكاشة وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024

كرم محمد بركات رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى غير التنفيذى ومحمد الاتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى كلا من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ومجلس إدارته السابق والذى قاد البنك الأهلى المصرى خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024، شهد فيها البنك نتائج أعمال متميزة فى مختلف خطوط الأعمال ومجالات العمل المصرفى، حضر التكريم سها التركى ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى وأعضاء مجلس الإدارة الحالى.

تم تكريم مجلس الإدارة بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024 وهم سحر السلاب، والدكتور على الصعيدى وعاطف حلمى وأحمد صديق وشريف جوزيف ومحمد هانى، وذلك تقديرا لعطائهم المميز خلال فترة أداء عملهم، كما حضر التكريم لفيف من السادة رؤساء القطاعات المختلفة بالبنك الأهلى المصرى.

وعلى هامش التكريم، أعرب محمد بركات عن اعتزازه بمسيرة العطاء المتميزة للسادة المكرمين وذلك على الجهد المبذول الذى أسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات فى نتائج أعمال البنك على مدار السنوات السابقة.

وأضاف محمد الإتربى أن التكريم يأتى اعتزازا بما تم تقديمه من مجلس الإدارة السابق للبنك الأهلى المصرى الذى قاد البنك على ما يقرب من 9 سنوات شهد فيها البنك نتائج أعمال متميزة فى مختلف خطوط الأعمال ومجالات العمل المصرفى، وكذا تتويجا للجهود المبذولة من مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى السابق والجهود المتواصلة على مدار السنوات السابقة فى تطوير وتحسين الأداء المصرفى مما أسهم بشكل كبير فى تعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى.

وأكد الإتربى أن تكريم القيادات المصرفية يأتى عرفانا بالتفانى والإخلاص فى العمل وتحفيزا للشباب قادة المستقبل لمواصلة جهودهم فى العمل للوصول إلى أعلى المراكز وذلك كونهم الثروة الحقيقية لنجاح المؤسسة بالكامل.