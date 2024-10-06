نتنياهو: أبلغت الرئيس الفرنسي بأن حظر السلاح على إسرائيل سيعزز قوة إيران

أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن حظر السلاح على إسرائيل سيعزز قوة إيران، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

قصر الإليزيه ردًا على تصريحات نتنياهو: فرنسا صديقة لإسرائيل





وفي وقت سابق، علق قصر الإليزيه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها ردًا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل، قائلًا: إن فرنسا صديقة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم قصر الإليزيه، يوم السبت، إن تصريح نتنياهو "تجاوز مفرط لا يتجاوب مع الصداقة بين فرنسا وإسرائيل".

وقف توريدات الأسلحة:

يذكر أن الرئيس الفرنسي قال في تصريح صحفي له، يوم السبت، إن وقف توريدات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في عمليتها في قطاع غزة قد يساعد في التسوية السياسية للنزاع، كما انتقد العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وردًا على ذلك، وصف نتنياهو دعوة ماكرون بـ"العار"، مضيفًا أن إسرائيل قادرة على تحقيق الانتصار مع ومن دون المساعدات الغربية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، اليوم الأحد، تدمير الاحتلال الإسرائيلي لـ 611 مسجدا تدميرا كليا، و214 مسجدا بشكل جزئي، خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ عام.

وأشارت الوزارة - في تقرير حول انتهاكات الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالفضة الغربية وقطاع غزة منذ أكتوبر 2023 - إلى تدمير الاحتلال لـ 8 مقابر بشكل كامل، وانتهاك مقابر أخرى من خلال الاعتداء عليها ونبش قبورها وإخراج الجثث، كما استهدف ودمَّر 3 كنائس في مدينة غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن الاحتلال اعتدى على المسجد الأقصى من خلال سماحه للمستوطنين باقتحامه وتدنيس ساحاته وذلك لـ 262 اقتحاما مارس خلالها المستوطنون شعائر تلمودية أصبحت تمارس بشكل يومي، تحت إشراف وحماية شرطة الاحتلال التي تمنع بشكل دائم حراس المسجد الأقصى التابعين لدائرة الأوقاف في القدس من قيامهم بعملهم داخل ساحاته خلال هذه الاقتحامات.

كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأقصى مدعوما من حكومته اليمينية المتطرفة 6 مرات منذ توليه لمنصبه في هذه الحكومة منذ فبراير الماضي، وأصدر عددا من التصريحات اليمينة المتطرفة والتي هدد فيها بتأسيس كنيس يهودي في المسجد الأقصى في إشارة إلى السيطرة عليه، كما عمل على تكثيف الوجود اليهودي من خلال دعمه حكوميا وإعطائه غطاء شرعيا.