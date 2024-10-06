قصر الإليزيه ردا على تصريحات نتنياهو: فرنسا صديقة لإسرائيل

علق قصر الإليزيه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها ردا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل، قائلا : إن فرنسا صديقة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم قصر الإليزيه، يوم السبت، إن تصريح نتنياهو "تجاوز مفرط لا يتجاوب مع الصداقة بين فرنسا وإسرائيل".

وقف توريدات الأسلحة

يذكر أن الرئيس الفرنسي قال في تصريح صحفي له، يوم السبت، إن وقف توريدات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في عمليتها في قطاع غزة قد يساعد في التسوية السياسية للنزاع. كما انتقد العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وردا على ذلك، وصف نتنياهو دعوة ماكرون بـ "العار"، مضيفا أن إسرائيل قادرة على تحقيق الانتصار مع وبدون المساعدات الغربية.