عاجل
انقطاع الكهرباء في الجزء الشرقي من مطار بيروت
الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قصر الإليزيه ردا على تصريحات نتنياهو: فرنسا صديقة لإسرائيل

فرنسا وإسرائيل
فرنسا وإسرائيل

علق قصر الإليزيه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها ردا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل، قائلا : إن فرنسا صديقة لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم قصر الإليزيه، يوم السبت، إن تصريح نتنياهو "تجاوز مفرط لا يتجاوب مع الصداقة بين فرنسا وإسرائيل".

وقف توريدات الأسلحة

يذكر أن الرئيس الفرنسي قال في تصريح صحفي له، يوم السبت، إن وقف توريدات الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في عمليتها في قطاع غزة قد يساعد في التسوية السياسية للنزاع. كما انتقد العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

 

وردا على ذلك، وصف نتنياهو دعوة ماكرون بـ "العار"، مضيفا أن إسرائيل قادرة على تحقيق الانتصار مع وبدون المساعدات الغربية.

مواد متعلقة

قائد القيادة المركزية الأمريكية يجتمع برئيس أركان الاحتلال للتنسيق للرد على إيران

فيليب السادس: حرب غزة جلبت الدمارا ويجب أن تنتهي

عائلات الرهائن الإسرائيليين تهاجم نتنياهو

جيش الاحتلال: فقدنا 11 جندي ودمرنا ألفي هدف لحزب الله

عراقجي: رد ايران على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وأشد مما يتوقعون

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النبي يونس في الجيّة

المغرب.. سجين ينهي حياته شنقا داخل زنزانته بأحد السجون

رئيس الاحتلال الإسرائيلي: جراح هجوم حماس لم تلتئم... وإيران تبقى تهديداً دائماً
الجريدة الورقية