الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

استقالة سو جراي كبيرة موظفي رئاسة الوزراء البريطانية من منصبها

كير ستارمر
كير ستارمر

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، استقالة سو جراي كبيرة موظفي مكتب رئيس الوزراء من منصبها، وذلك بعد مرور ما يربو على ثلاثة أشهر فقط من فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات البرلمانية.

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وذكر "دوانينج ستريت" في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن جراي ستشغل بدلا من ذلك منصب مبعوث رئيس الوزراء للدول والأقاليم، فيما تم إسناد منصبها إلى مورجان ماكسويني كبير مستشاري ستارمر والمدير السابق للحملة الانتخابية لحزب العمال في الانتخابات البرلمانية.

وتأتي استقالة جراي في أعقاب ورود تقارير مؤخرا تفيد بنشوب توترات بينها وبين ماكسويني، وأنها تتقاضى راتبا أعلى من راتب رئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء يضطلع بمهام واسعة، من بينها تنظيم الدخول إلى رئيس الوزراء، والمساعدة في التأكد من وضع سياسات الحكومة في موضع التنفيذ.

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