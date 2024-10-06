وكيل صحة قنا يتفقد القافلة الطبية بقرية المحروسة

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، القافلة الطبية الموسعة بقرية المحروسة التابعة لإدارة قنا والتي أقيمت علي مدار يومين وخلال تفقده للقافلة والتي رافقه فيها الدكتورة رضا بخيت مديرة إدارة القوافل، تابع وكيل الوزارة العيادات العلاجية المختلفة بالقافلة ومدي حصول المترددين عليها علي الرعاية المطلوبة لهم من خلال لقاءه بالمواطنين.

حيث تفقد عيادات الباطنة، الجراحة، الأطفال، العظام، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان مشيراً إلي أن القافلة قد قدمت خدماتها ل 766 مواطن خلال يومي القافلة، مضيفاً إلي شمول القافلة لعدد من الخدمات كخدمات معمل الدم، معمل المتوطنة والأشعة السينية، الموجات الصوتية وخلع الأسنان.

مشيراً إلي تقديم عدد من ندوات التوعية والتثقيف الصحي لعدد من المواطنين المترددين حول الاستفادة من المبادرات الرئاسية وأهمية تنظيم الأسرة.

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية المحروسة..

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا . حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 4250 مواطنًا، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 100 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 55 شابًا وفتاة.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 80 مواطنًا، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 250 سيدة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 18 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارعًا.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتي استفاد منها 1000 مواطن. ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 15 مواطنًا.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 20000 مواطن.

كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 112 مواطنًا، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 90 مواطنًا.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 325 مواطنًا، فيما قامت هيئه محو الأمية وتعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 130 مواطنًا.