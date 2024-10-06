الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الطيران الروسي يدمر معبرا للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول في خاركوف

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد ، تدمير معبر للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول بالقرب من بلدة جوروخوفاتكا في مقاطعة خاركيف.

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وذكرت الوزارة  في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات الجوية الروسية دمرت بقنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط، معبرا للقوات المسلحة الأوكرانية عبر نهر أوسكول في منطقة جوروخوفاتكا بمقاطعة خاركوف.

وأشارت إلى أنه ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، يستهدف الجيش الروسي بإنتظام مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلا عن البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والسيطرة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.

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