روسيا:  تدمير ١٠ طائرات أوكرانية فوق مقاطعات عدة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 10 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وفورونيج وكورسك.

وبحسب روسيا اليوم، قالت الوزارة في بيانها اليوم، "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، لكن منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية".

وافادت وزارة الدفاع أنه "تم اعتراض وتدمير سبع طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتدمير طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج وتدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتستهدف القوات الاوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.