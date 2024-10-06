إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبو المطامير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ، برئاسة أسامة داود، بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة مكبرة بنطاق الظهير الصحراوي بالوحدة المحلية لقرية آدم، والتي أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 900 م2 ،عبارة عن مواد بناء ( حوالي 40 ألف طوبة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة ،بإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها فى المهد، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة لمنع عودة التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة لأى حالة تبوير أو تشوين أو تجريف أو بناء يتم بشكل غير قانوني حفاظا على حق الدولة والرقعة الزراعية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لإزالة أي تعديات علي أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.