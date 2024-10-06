نادي المنيا يشارك بـ 5 لاعبين في بطولة المعادي للإسكواش

أعلن نادي المنيا الرياضي، اليوم الأحد، عن مشاركته في بطولة المعادي المفتوحة للإسكواش، خلال الفترة من 10 حتى 16 أكتوبر الجاري، وذلك في الفئات العمرية تحت 11 و13 و15 سنة بنين وبنات.

وأشار مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، أنه يمثل فريق المنيا خلال البطولة كل من، اللاعب أنس وليد محمد، وحمزه مؤمن طه، ويوسف شريف أحمد، ومهاب ياسر محمد، واللاعبة جودي عمرو، ويقوم بتدريب الفريق هذا الموسم الكابتن هدير ممدوح، وحسان هاني، وأمينة هاني، وإداري الفريق أحمد ضاحي، وذلك تحت إشراف عام المهندس علي فكري، عضو مجلس اداره نادي المنيا.

وفي سياق متصل أنهى فريق صالات المنيا، استعداداته لخوض منافسات الدوري الممتاز والذي يلعب به للعام السادس على التوالي، بعد أن أتم الفريق 6 صفقات مميزة لتدعيم صفوفه ، وأعلن الكابتن ياسر مصطفى مدير الكرة للمنيا، أن الفريق استعد بشكل تام لخوض منافسات الدوري بقوة هذا الموسم، وتم التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين.

وهم كل من، مصطفى اسحق، لاعب منتخب مصر وقادما من الإعلاميين، ومحمد جميل كشري لاعب الاتصالات، وهيثم أبو بكر حارس مرمى الإتصالات، ومحمد حمدي لاعب الاتصالات، عمرو لالو لاعب الدرب الأحمر السابق، ومحمد اسحق لاعب مستقبل وطن.

ومن المقرر ، أن يضم الجهاز الفني لصالات المنيا كل من ، ياسر مصطفى مديرًا للجهاز، بسيوني محمد مديرًا فنيًا، اسلام ميلا مدرب عام، خالد بركة مدرب حراس، دكتور كريم طارق أخصائي تأهيل إصابات، رضا شحاته إداري الفريق، كريم كامل، مسئول مهمات.