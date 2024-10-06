برنامج تدريبي للأطباء للتعريف بمعاير جودة المنشآت الصحية في المنيا
شهد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا الجلسة الختامية للبرنامج التدريبى للتعريف بمعايير اعتماد جودة المنشآت الصحية وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر والفرق الطبية ، وتحسين مستوى الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، والذى نظمته مديرية الصحة والسكان بالمنيا على مدار يومين متتالين بالديوان العام للمحافظة .
وخلال الجلسة ، أكد المحافظ ، على أهمية برامج تدريب وتأهل الكوادر والأطقم الطبية ، وتوفير كافة أوجه الدعم لرفع مستوى الأداء المهنى لجميع العاملين بالمجال الصحى ، بهدف تحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي المنيا ، والوصول بالمنشأت الصحية للمعايير المؤهلة للحصول على اعتماد الجودة ، ضمن استعدادات المحافظة لإنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل .
اجرى المحافظ ، حوارا مفتوحا مع الأطباء المشاركين، معربا عن تقديره للجهود الصحية المقدمة مطالبا بالمزيد من العمل الجاد والمثمر ، لافتا ، إلى انه تفقد خلال الأشهر الثلاثة الماضية العشرات من المستشفيات ، والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة ، وانه لمس جهدا كبيرا يقدمه العاملون فى هذا القطاع الحيوى، إلا أن المرحلة المقبلة سوف تحتاج من الجميع مضاعفة الجهد .
وذلك لإستيعاب الزيادة المتوقعة لإعداد المستشفيات ، والوحدات الصحية التى من المقرر دخولها الخدمة قريبا ، لتبية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية ، شارك فى الجلسة الختامية اللواء أح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، والدكتور هانى راضى مدير إدارة الجودة بالمديرية ، ولفيف من أطباء المحافظة .