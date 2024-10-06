خطوة بخطوة.. كيفية تقديم بلاغ إلكتروني لمباحث الإنترنت

مع التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار استخدام الإنترنت، تزايدت الجرائم الإلكترونية بشكل كبير، وللحفاظ على حقوق الأفراد وحماية المجتمع من هذه الجرائم، أصبح اللجوء إلى مباحث الإنترنت أمراً ضرورياً ، وذلك لمساعدة الضحايا في الحصول على حقوقهم القانونية.

وتعتبر الجرائم الإلكترونية تهديداً خطيراً للأمن المجتمعي، ولكن من خلال التعاون بين المواطنين والسلطات المختصة، يمكن الحد من هذه الجرائم وحماية حقوق الأفراد وتختص مباحث الإنترنت بالتحقيق في الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

الجرائم الإلكترونية التي تواجهها مباحث الإنترنت

الابتزاز الإلكتروني عن طريق تهديد الأفراد بنشر معلومات خاصة بهم إذا لم يتم دفع مبلغ مالي.

التشهير والسب والقذف بنشر معلومات كاذبة أو مسيئة عن شخص ما عبر الإنترنت.

الاحتيال الإلكتروني بالاستيلاء على أموال الأشخاص عن طريق الحيل والخداع.

قرصنة الحسابات بالدخول غير المشروع إلى حسابات الأفراد وسرقة بياناتهم.

الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية.

خطوات عمل محضر في مباحث الإنترنت

التوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت بمديرية الأمن التابع لها المجني عليه والتي يقع مقر سكنه فيها.

الحضور الشخصي للمجني عليه شخصياً أو من خلال وكيل ينوب عنه.

يجب على المجني عليه إحضار بطاقة الرقم القومي وجميع الأدلة المتعلقة بالجريمة، مثل لقطات الشاشة للرسائل والمنشورات المسيئة.

يقوم المجني عليه بشرح تفاصيل الجريمة التي تعرض لها بشكل واضح ومفصل، مع ذكر التاريخ والوقت الذي وقعت فيه.

يجب على المجني عليه تقديم جميع الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة، مثل لقطات الشاشة، رسائل البريد الإلكتروني، وغيرها.

يجب على المجني عليه التعاون الكامل مع المحقق، وتقديم أي معلومات إضافية قد تساعد في كشف الجاني.

بعد تحرير المحضر، يتم منح المجني عليه رقم القضية، والذي يمكن من خلاله متابعة سير التحقيقات.

يمكن للمجني عليه الاستعلام عن سير القضية من خلال الاتصال بمباحث الإنترنت أو زيارتهم.

كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت من المنزل

يمكنك تقديم بلاغ لمباحث من المنزل ، وذلك بفضل التطور التكنولوجي وخدمات الحكومة الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المباحث، وذلك من خلال عدة طرق :

الخط الساخن

يمكنك الاتصال برقم الخط الساخن( 108) على مدار 24 ساعة وتقديم بلاغك بوصف الجريمة التي تعرضت لها بالتفصيل، مع تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات مثل:

نوع الجريمة وتاريخ ووقت وقوعها والأدلة المتوفرة.

الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط .

الضغط على قسم البلاغات الإلكترونية أو جرائم الإنترنت.

تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص لتقديم البلاغات، مع الحرص على إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

تحميل أي أدلة لديك لدعم بلاغك.

عقوبة الابتزار الإلكتروني

تسعى الإدارة العامة لمبحاث الإنترنت إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة للمواطنين، حيث تعمل على مكافحة جميع أشكال الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التهديدات اللفظية التي تتم عبر الهاتف المحمول. وتؤكد المادة 327 الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من كافة أشكال التهديد والمخاطر بمعاقبة كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر أو بطريقة إلكترونية من خلال الموبايل، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.