رئيس "قاوم" يُحذر الشباب من الابتزاز الإلكتروني على يد عصابات من شمال إفريقيا

قال محمد اليماني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "قاوم" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الإبتزاز الإلكتروني يحدث إما بالتهديد بنشر صور أو سر أو معلومة عن شخص ما على الإنترنت، مشيرًا إلى أن أي تهديد يؤدي إلى قيام الشئخص بفعل شيء رغمًا عنه فهو يقع ضمن الابتزاز.

وأضاف "اليماني"، خلال حواره مع الإعلامية ولاء الصياد، ببرنامج "المشوار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الرجال يتعرضون للابتزاز الإلكتروني، وهذا يرجع إلى أن الشباب قد يتجاوبون مع أي فتاة تتحدث بشكل لطيف، مشيرًا إلى أن هناك عصابات ممنهجة من شمال إفريقيا تبتز الشباب المتأخر في الزواج إلكترونيًا.

وأشار إلى أن هذه العصابات تسحب جميع الداتا الخاصة بالشباب، وتصور بعض الفيديوهات للشباب من خلال الفيديو كول، وتقوم بتهديد بنشر هذه الفيديوهات أو دفع مبالغ خيالية تصل لـ3 آلاف دولار، والحل في هذه الحالة عدم دفع أي أموال، وقفل كل الحسابات الإلكترونية.