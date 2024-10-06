دعاء زهران: المرأة المصرية كان لها دور عظيم في انتصارات  أكتوبر 1973

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن المرأة المصرية كان لها دور عظيم فى انتصارات حرب أكتوبر 1973، حيث إن دورها لا يقل شأنا عن دور الرجال فى هذه الحرب.

وأضاف زهران، أن المرأة كان لها أدوار كثيرة فى الحرب، لكن كان دورها الأكبر تمثل في التطوع لحملات التبرع بالمال والدم والعمل في المستشفيات لرعاية جرحى الحرب، وكل ذلك لمساعدة الجيش المصري في عملية التسليح وإعادة بناء الوطن.

وأشارت إلى أن المرأة قامت بدور مهم للغاية وهو الدور التوعوي والذي قامت به عبر دعم القضية المصرية دوليًا، حيث عملت على تشكيل لجنة تسمى "لجنة صديقات القلم"، وهي لجنة تختص بترجمة ما يتعلق بالقضية المصرية وإبراز عدالتها على المستوى الدولي، وإرسال هذه الترجمات إلى الاتحادات والمنظمات النسائية العالمية، ردا على المفاهيم المغلوطة التي حاولت إسرائيل بثها للعالم.

وتابعت الدكتورة دعاء زهران، أن للمرأة المصرية دورا كبيرا على مدار الحروب والثورات والأزمات التي خاضتها مصر على مر تاريخها ، لا يمكنا أن نغفل عنه لما لها من تاريخ حافل بالنضال.