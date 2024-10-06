اختراق موقع Lego للترويج لعملية احتيال بالعملات المشفرة

تم الترحيب بالأشخاص الذين زاروا موقع Lego الإلكتروني في مساء يوم 4 أكتوبر بلافتة بها عملات ذهبية مصورة تحمل شعار الشركة، مدعية أن "عملة Lego" أصبحت الآن رسمية. حتى أنها وعدت بـ "مكافآت سرية" لأولئك الذين يشترون بعضها. لكن Lego لم تطلق حقًا عملة مشفرة رسمية، ووفقًا لـ The Brick Fan، أدى الزر للشراء إلى موقع ويب خارجي للعملات المشفرة يبيع "رموز LEGO" باستخدام Ethereum. يبدو أن الموقع قد تعرض للاختطاف من قبل جهات سيئة قامت بتبديل لافتته واستخدامها في نوع من عملية الاحتيال بالعملات المشفرة.

كما لاحظ المستخدمون على subreddit Lego، فقد حدث الحادث بين عشية وضحاها لمقر Lego. ومع ذلك، استجابت الشركة بسرعة نسبية، وأزالت اللافتة والروابط غير المصرح بها. اعتبارًا من كتابة هذا المقال، عادت لافتة تعاون Lego Fortnite، ويؤدي رابط "الشراء الآن" إلى المجموعة. صرحت شركة ليغو لموقع Engadget أنه لم يتم اختراق أي حسابات مستخدمين وأنها حددت سبب المشكلة. كما قالت إنها تنفذ تدابير لمنع حدوث أي شيء مماثل مرة أخرى في المستقبل. ومع ذلك، رفضت الشركة مشاركة تفاصيل حول هذا "السبب" أو التدابير التي تنفذها.

هذا هو البيان الرسمي للشركة:

"في 5 أكتوبر 2024 (مساء 4 أكتوبر في الولايات المتحدة)، ظهرت لافتة غير مصرح بها لفترة وجيزة على موقع LEGO.com. تمت إزالتها بسرعة وتم حل المشكلة. لم يتم اختراق أي حسابات مستخدمين، ويمكن للعملاء الاستمرار في التسوق كالمعتاد. تم تحديد السبب ونحن ننفذ تدابير لمنع حدوث ذلك مرة أخرى."