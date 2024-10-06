142451 مواطناً بقنا يستفيدون من خدمات المبادرة الرئاسية

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح الفرق الطبية المتنوعة بكافة قطاعات المنظومة الصحية التابعة لمديرية الصحة في تقديم خدماتها المكثفة للمواطنين، سواءاً في القطاع الوقائي أو العلاجي ، بالوحدات الصحية أو المستشفيات العامة والمركزية والنوعية المختلفة منذ إنطلاقها في الأول من اغسطس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا أن المبادرة الرئاسية، قدمت خدماتها منذ إنطلاقها وحتي 30 سبتمبر 2024 ل 142451 مواطن من المترددين علي المستشفيات.

فيما قدمت خدماتها بوحدات الرعاية الأساسية للمترددين بواقع 48751 إستفادوا من مبادرة صحة المرأة ، 4878 مستفيدة من مبادرة الأم والجنين ، 16342 مستفيد من مبادرة الإعتلال الكلوي ، 9056 مستفيد من مبادرة الكشف المبكر للأورام، والكشف عن ضعف وفقد السمع ل 9901 مواطن ، مضيفاً إلي تقديم فحص الراغبين للزواج ل 10893 مواطن ، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ل 142451 من السيدات المترددات .

وأشار وكيل الوزارة إلي الخدمات الوقائية التي تم تقديمها ضمن فعاليات المبادرة المختلفة والتي شملت تقديم التطعيمات ل 250169 طفل ، والمرور علي 1156 منشأة غذائية ضمن أعمال مراقبة الأغذية بالإضافة إلي أعمال الإصحاح البيئي والتي شملت فحص 3787 عينة مياة.

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية المحروسة…

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 4250 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 100 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 55 شاب وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منه 80 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 250 سيدة .

و قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 18 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتي استفاد منها 1000 مواطن. ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 15مواطن.

ونظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 20000 مواطن.

كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 112 مواطن، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد90مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 325 مواطن، فيما قامت هيئه محو الاميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 130 مواطن.