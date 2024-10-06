الأحد 06 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يشن هجومًا بالمسيّرات على قاعدة إسرائيلية جنوب حيفا

الحرب اللبنانية
الحرب اللبنانية

 أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، شن هجوم جوي بالمسيّرات على قاعدة (7200) إسرائيلية للصيانة والتأهيل، جنوب مدينة حيفا.

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حزب الله: مقتل أكثر من 25 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بدء التوغل في جنوب لبنان

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حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة شلومي برشقة صاروخية

 

 كما ذكر "حزب الله" - في بيانين منفصلين أذاعتهما الوكالة اللبنانية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) - أن تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة شعيب شرقي بلدة بليدا جرى استهدافها بقذائف ‏المدفعية، وكذلك استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في مستعمرة برعام بعدد من الصواريخ.

 

حزب الله يعلن خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بدء توغله بلبنان:

 أصدر "حزب الله" اللبناني،  بيانًا كشف فيه الخسائر التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي منذ بدئه عمليته العسكرية البرية في لبنان.

 

 وقال "حزب الله" في بيان: "أحصت المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان جيش العدو الإسرائيلي بدء عمليته البرية باتجاه قرى جنوب لبنان، مقتل أكثر من 25 ضابطًا وجنديًا في صفوف نخبة العدو، وإصابة أكثر من 130".

 

 وأضاف البيان: "هذه الأرقام اعترف العدو ببعضها والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره.

كذلك أعلن "حزب الله" استهداف جنود إسرائيليين، مساء السبت، في مستعمرة المنارة بدفعة صواريخ، مشيرا إلى تحقيقه "إصابات مؤكدة".

 

 وشنّ الطيران الإسرائيلي خمس غارات على جنوب بيروت،  من بينها أربع غارات "عنيفة جدا" على الضاحية الجنوبية المعقل الأساسي لحزب الله، بعيد تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبان في المنطقة.

 

 وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدًا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان".

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