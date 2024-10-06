الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين اليونايتد وأستون فيلا

مانشستر يونايتد وأستون
مانشستر يونايتد وأستون فيلا

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره أستون فيلا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي يشهدها ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024/2025.

txt

دينا الرفاعي: "التنمر على لاعبات كرة القدم مرفوض"

وشهدت الخمس وأربعون دقيقة الأولى سيطرة واضحة من قبل لاعبي أستون فيلا، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل.

وجاءت نسبة امتلاك الكرة 52% لصالح أستون فيلا، بينما 48% لصالح مانشستر يونايتد، والذي يعاني من تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، جوني إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إيركسن، كوبي ماينو.      

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.

مواد متعلقة

حارس جديد يظهر فى تدريبات الزمالك

جوميز يحفز لاعبى الزمالك بمحاضره قبل المران

الجريدة الورقية