دينا الرفاعي: "التنمر على لاعبات كرة القدم مرفوض"

أكدت دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن التنمر الذي تعرضت له اللاعبات عقب مباراة الأهلي والزمالك مرفوض.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك في أول لقاء لهما في كرة القدم النسائية بهدفين نظيفين.

وتحدثت دينا الرفاعي في تصريحات إذاعية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قالت: "البنات سواء محجبات أو غير محجبات كانوا بمنتهى الأدب والاحترام، التنمر الذي يحدث للبنت وهي تمارس كرة القدم مرفوض، البنت من حقها أن تمارس اللعبة التي تريدها، من حقك أن تنتقد الأداء الفني، لكن غير ذلك لا، من حق أي بنت تمارس الرياضة التي تريدها، لكن البعض كان ينتقدهم نقدًا لاذعًا ويقول لهم (أخركم المطبخ)".

وتابعت: "سأظل أدعم البنات في ممارسة النشاط الرياضي حتى لو كنت خارج اتحاد الكرة، لا بد أن تكون البنت مدعومة من أهلها وأصدقائها، الناس المرضى النفسين الذين يقوموا بتركيب صور للبنات، هل البنات خرجت عن التقاليد المصرية؟ هذا لم يحدث".

وأتمت تصريحاتها: "نحن نتحدث عن قطبي الكرة المصرية، ليس مهم من فاز المهم البداية القوية للدوري بمشاركة الأهلي والزمالك، والأهلي سيواجه وادي دجلة في المباراة القادمة والأخير فريق عريق، عندنا إيجابيات كثيرة لكن هناك ناس يركزون على أمور أخرى بعيدًا عن الرياضة".